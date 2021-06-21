В Ингушском государственном университете стартовала приемная кампания

Абитуриентам предлагается широкий выбор специальностей — лечебное дело, экономика, юриспруденция, менеджмент, зоотехния и агроинженерия, иностранные языки, IT-технологии. В новом учебном году производится набор абитуриентов по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Всего же в ИнгГУ ведется подготовка более чем по сорока образовательным программам.

В нынешнем году по программам высшего образования бакалавриата и специалитета в университете предусмотрено 711 мест для студентов очной формы обучения и 211 для заочников. Для абитуриентов выделены бюджетные места на различные направления подготовки по бакалавриату и специалитету, больше всего их на факультете «Информационные системы и технологии».

В этом году доступны четыре способа подачи документов: очный (по адресу: г. Назрань Гамурзиевский административный округ, улица Магистральная, 39, с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00, в субботу — с 9:00 до 14:00), по почте, через личный кабинет абитуриента в университетской электронной системе, размещенной на официальном сайте ИнгГУ, и с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

Окончание приема документов для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального образования, по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, завершается 15 июля. Для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и без вступительных экзаменов, — 29 июля.

Приемная комиссия ИнгГУ работает с соблюдением профилактических мер, предпринимаемых в связи с коронавирусной инфекцией, посетители должны быть в масках и при входе обрабатывать руки антисептическими средствами.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8734) 55-42-22 (доб.3), 8 (928) 695-63-23, 8 (928) 729-60-47.