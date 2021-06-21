В Ингушском государственном университете стартовала приемная кампания

0

В Ингушском государственном университете началась приемная кампания, сообщила пресс-служба вуза.

Абитуриентам предлагается широкий выбор специальностей — лечебное дело, экономика, юриспруденция, менеджмент, зоотехния и агроинженерия, иностранные языки, IT-технологии. В новом учебном году производится набор абитуриентов по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Всего же в ИнгГУ ведется подготовка более чем по сорока образовательным программам.

В нынешнем году по программам высшего образования бакалавриата и специалитета в университете предусмотрено 711 мест для студентов очной формы обучения и 211 для заочников. Для абитуриентов выделены бюджетные места на различные направления подготовки по бакалавриату и специалитету, больше всего их на факультете «Информационные системы и технологии».

В этом году доступны четыре способа подачи документов: очный (по адресу: г. Назрань Гамурзиевский административный округ, улица Магистральная, 39, с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00, в субботу — с 9:00 до 14:00), по почте, через личный кабинет абитуриента в университетской электронной системе, размещенной на официальном сайте ИнгГУ, и с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

Окончание приема документов для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального образования, по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, завершается 15 июля. Для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и без вступительных экзаменов, — 29 июля.

Приемная комиссия ИнгГУ работает с соблюдением профилактических мер, предпринимаемых в связи с коронавирусной инфекцией, посетители должны быть в масках и при входе обрабатывать руки антисептическими средствами.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8734) 55-42-22 (доб.3), 8 (928) 695-63-23, 8 (928) 729-60-47.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке состоялась торжественная церемония профилактики газогорелочного устройства Вечного огня
В Минспорта Ингушетии чествовали рекордсмена России по удержанию планки Абдул-Малика Хидирова
В Национальной библиотеке Ингушетии состоится просмотр и обсуждение фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»
Создаем дизайн меню самостоятельно по шаблону
Лидером по минимальному употреблению алкоголя в I квартале текущего года стала Ингушетия
В «зеленой» зоне по росту случаев Covid-19 остались только Ингушетия и Якутия
Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП в Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил медработников с профессиональным праздником
Ингушские каратисты стали победителями межклубного турнира в Нальчике
Адам Цечоев — серебряный призер юниорского первенства России по дзюдо
В горах Джейрахского района состоится премьера спектакля проекта «Легенды Ингушетии» — «Волчица»

Главное

Яндекс.Метрика

 