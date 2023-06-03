В Ингушском госуниверситете ликвидировали условный пожар

За считанные минуты студентов Ингушского государственного университета отвели на безопасное расстояние. Пожарно-спасательными силами были правильно спланированы направления и рассредоточение движения по эвакуационным выходам. Со всеми поставленными задачами учащиеся и педагогический состав справились, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Представители МЧС провели беседу со студентами и персоналом по мерам пожарной безопасности и рассказали, как вести себя в случае возгорания и правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения.