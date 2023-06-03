Учения

В Ингушском госуниверситете ликвидировали условный пожар

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Сотрудники Главного управления МЧС России совместно с пожарными, в рамках недели комплексной безопасности, провели тренировочную эвакуацию людей из учебных корпусов и общежития главного вуза республики.

За считанные минуты студентов Ингушского государственного университета отвели на безопасное расстояние. Пожарно-спасательными силами были правильно спланированы направления и рассредоточение движения по эвакуационным выходам. Со всеми поставленными задачами учащиеся и педагогический состав справились, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Представители МЧС провели беседу со студентами и персоналом по мерам пожарной безопасности и рассказали, как вести себя в случае возгорания и правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения.

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