Акция

В Ингушском госуниверситете написали экологический диктант

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В научной библиотеке Ингушского госуниверситета прошла акция «Всероссийский экологический диктант», в которой приняли участие студенты вуза, начальники отделов Минприроды республики и руководитель ведомства Магомед Евлоев, а также эковолонтеры.

Задания состояли из 25 вопросов, в каждом из них было представлено от 4 до 7 вариантов ответов, один из них — правильный, отмечает пресс-служба Минприроды региона.

Все участники экологического диктанта получат дипломы, а те, кто наберет от 16 до 25 баллов, — сертификаты победителей I, II и III степени.

В акции можно принять участие в режиме онлайн на сайте экодиктант. рус. Займет это всего лишь 1 час. Около 15 минут на инструктаж и 45 минут на прохождение самого теста.

Проект «Всероссийский экологический диктант-2021» стартовал 14 ноября и будет проходить до 21 ноября текущего года.

Акция приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки отходов и реализуется в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей и молодежи, утвержденного Минпросвещения, Минприроды, Минсельхоза России и Росмолодежью.

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