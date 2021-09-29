Круглый стол

В Ингушском госуниверситете обсудили актуальные проблемы национальной литературы и фольклора в XXI веке

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В Ингушском государственном университете прошел круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке». Мероприятие было организовано Ингушским региональным отделением Российского общества «Знание», кафедрой ингушской литературы и фольклора и научно-исследовательским сектором ИнгГУ.

Как сообщила пресс-служба вуза, в ходе круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: современное состояние ингушской литературы; знание родного языка писателями; проблема русскоязычной прозы; ингушский фольклор в современности и нартский эпос.

В дискуссии приняли участие профессора ИнгГУ Ханифа Мартазанова и Магомед Кульбужев, доценты Аза Евлоева и Магомед Матиев, а также студенты, аспиранты и молодые ученые. В числе приглашенных были ингушские писатели и литераторы Бадрудин Горчханов, Якуб Патиев, Билан Дзугаев.

Мероприятие проходило на ингушском языке. В рамках круглого стола работала выставка, посвящённая ингушской литературе и фольклору.

По итогам работы круглого стола было решено организовать в ИнгГУ конкурсы ингушской прозы и поэзии, а также рекомендовать печатным изданиям Ингушетии вести литературную рубрику, а писательским организациям республики организовать постоянно действующие литературные семинары во главе с авторитетными авторами. Также участники мероприятия сошлись во мнении, что в школах необходимо повысить эффективность образовательной деятельности при обучении ингушской литературе.

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