Совещание

В Ингушском госуниверситете обсудили применение искусственного интеллекта в интересах народного хозяйства

0

В Научной библиотеке Ингушского государственного университета прошло совещание, участниками которого стали представители Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники, рабочей группы научно-технического совета ВПК РФ по проблемным вопросам создания робототехнических комплексов военного и специального назначения, Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Ингушского государственного университета, сообщила пресс-служба ИнгГУ.

Специалисты обсудили диверсификацию применения робототехнических комплексов и систем искусственного интеллекта в интересах решения народно-хозяйственных задач.

Директор НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ Вячеслав Пшихопов подчеркнул значимость конференции для дальнейших разработок, а также отметил рост заинтересованности профессионального сообщества в прогрессе создания инновационных робототехнических комплексов.

«Исходя из набора специальностей, представленных в университете, будут интересны развитие информационных технологий в направлении не только робототехники, но и искусственного интеллекта, а также возможные варианты нашего сотрудничества по создания симуляционных систем и моделирующих комплексов», — пояснил Пшихопов.

Руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Олег Мартьянов, отметил, что главной задачей встречи является интеграция результатов исследований в Ингушском государственном университете в большую команду разработчиков не только робототехники, но и составляющих систем.

По итогам встречи был проведен комплексный анализ уровня исследований, определены основные проблемные вопросы в области разработок, производства и применения робототехнических комплексов разного базирования и назначения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие к 70-летию со дня рождения Вахи Хамхоева
В Ингушетии стартовал конкурс фотографий для школьников «Мой мемориал»
Камерный оркестр ингушской филармонии готовится к своему первому концерту
В Ингушетии разработают дополнительные меры по увеличению сборов платежей за электроэнергию
В Ингушетии обследуют территорию, где в годы ВОВ погибло более ста красноармейцев
Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Преступление и наказание»
В спортшколе села Плиево Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Молодёжь против терроризма»
Ингушетия поучаствует во Всероссийском фестивале работающей молодежи на Ставрополье
Ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов, по предварительным данным, проведёт бой с Радивое Калайджичем
Волонтеры-медики Ингушетии провели акцию «Помоги первым»

Главное

Яндекс.Метрика

 