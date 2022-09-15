В Ингушском госуниверситете обсудили применение искусственного интеллекта в интересах народного хозяйства

Специалисты обсудили диверсификацию применения робототехнических комплексов и систем искусственного интеллекта в интересах решения народно-хозяйственных задач.

Директор НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ Вячеслав Пшихопов подчеркнул значимость конференции для дальнейших разработок, а также отметил рост заинтересованности профессионального сообщества в прогрессе создания инновационных робототехнических комплексов.

«Исходя из набора специальностей, представленных в университете, будут интересны развитие информационных технологий в направлении не только робототехники, но и искусственного интеллекта, а также возможные варианты нашего сотрудничества по создания симуляционных систем и моделирующих комплексов», — пояснил Пшихопов.

Руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Олег Мартьянов, отметил, что главной задачей встречи является интеграция результатов исследований в Ингушском государственном университете в большую команду разработчиков не только робототехники, но и составляющих систем.

По итогам встречи был проведен комплексный анализ уровня исследований, определены основные проблемные вопросы в области разработок, производства и применения робототехнических комплексов разного базирования и назначения.