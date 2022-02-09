В Ингушском госуниверситете обсудили проблемы молодежной науки и пути их решения

0

В Ингушском государственном университете состоялся круглый стол «Проблемы молодежной науки и пути их решения», приуроченный ко Дню российской науки, сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие члены Совета молодых ученых (СМУ) и Студенческого научного общества (СНО) университета.

В рамках круглого стола участники обсудили проблемы развития молодежной науки, пути привлечения молодежи к научно-исследовательской деятельности, развитие гуманитарных и естественных наук, а также перспективы развития СНО и СМУ ИнгГУ.

С информацией о грантовых проектах и научных мероприятиях 2022 года выступили члены СМУ, младшие научные сотрудники научно-исследовательского сектора ИнгГУ А. Яндиева и Т. Гапурхаев. Председатель СНО ИнгГУ, студент юридического факультета Мовсар Зангиев в своем докладе обозначил основные проблемы развития студенческой науки.

Подводя итоги круглого стола, руководитель СНО ИнгГУ Мадина Ялхороева выразила надежду на скорое осуществление планов, намеченных в ходе обсуждения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии безработный купил телевизор в кредит
Юных художников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе рисунка в честь 30-летия республики
Ингушетия попала в ТОП-5 рейтинга по избыточной смертности за 2021 год
Юнармейцы 35 регионов России почтили память первого Героя России Суламбека Осканова
Юнармейцев Ингушетии приглашают в «Школу юных корреспондентов» в Малгобеке
С жителя Ингушетии взыскали 50 тыс. рублей по 36 штрафам за нарушение ПДД
Юные ингушские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Зимняя фантазия»
Жителей Ингушетии приглашают присоединиться к акции книгодарения
Ингушетию посетит известный российский челюстно-лицевой хирург Сергей Иванов
Ингушетия стала лидером в России по приросту молочной продуктивности
Ингушский спортсмен Ахмад Хулагов стал победителем чемпионата Казахстана по бразильскому джиу-джитсу

Главное

Яндекс.Метрика

 