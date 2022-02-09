В Ингушском госуниверситете обсудили проблемы молодежной науки и пути их решения
В Ингушском государственном университете состоялся круглый стол «Проблемы молодежной науки и пути их решения», приуроченный ко Дню российской науки, сообщила пресс-служба вуза.
В мероприятии приняли участие члены Совета молодых ученых (СМУ) и Студенческого научного общества (СНО) университета.
В рамках круглого стола участники обсудили проблемы развития молодежной науки, пути привлечения молодежи к научно-исследовательской деятельности, развитие гуманитарных и естественных наук, а также перспективы развития СНО и СМУ ИнгГУ.
С информацией о грантовых проектах и научных мероприятиях 2022 года выступили члены СМУ, младшие научные сотрудники научно-исследовательского сектора ИнгГУ А. Яндиева и Т. Гапурхаев. Председатель СНО ИнгГУ, студент юридического факультета Мовсар Зангиев в своем докладе обозначил основные проблемы развития студенческой науки.
Подводя итоги круглого стола, руководитель СНО ИнгГУ Мадина Ялхороева выразила надежду на скорое осуществление планов, намеченных в ходе обсуждения.