В Ингушском госуниверситете обсудили развитие агропродовольственных систем

С приветственным словом к участникам обратился декан агроинженерного факультета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Мурад Ужахов.

В работе круглого стола приняли участие депутат Народного собрания РИ, кандидат с.-х. наук Батыр Хамхоев, представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ, кандидат с.-х. наук Мовлат-Гирей Долгиев, специалист Россельхознадзора по республике Муса Долгиев, преподаватели и студенты.

На повестке дня стояли вопросы развития системы региональных закупок агропродукции, обсуждались проблемы продовольственной безопасности региона, доступа к безопасным и качественным продуктам питания, укрепление межведомственного взаимодействия в агропродовольственном секторе и ряд других вопросов.

В рамках работы круглого стола участники высказывали мнения о важности и актуальности заявленной проблемы обсуждения, о содержательности заслушанных сообщений, их практико-ориентированном характере и полезности для переосмысления собственной профессиональной деятельности.

Также обсудили консолидированные предложения по устойчивому развитию продовольственных систем и мероприятия по их реализации с учетом региональной специфики агропромышленного комплекса Республики Ингушетия.