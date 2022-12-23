В Ингушском госуниверситете открыт пункт сбора помощи мобилизованным

На базе университетского штаба «Мы вместе» открыт пункт сбора помощи мобилизованным гражданам, которые направляются в зону специальной военной операции.

«Желающие могут донести частичку своего тепла до военнослужащих, подарив вещи, которые сейчас необходимы для несения службы: термоодежду, тёплые вязаные носки, балаклавы, перчатки, стельки», — говорится в сообщении.

Пункт приёма находится в главном корпусе ИнгГУ, 118 кабинет. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (963) 399-60-00 (Евлоева Мадина).