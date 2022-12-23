Благотворительность

В Ингушском госуниверситете открыт пункт сбора помощи мобилизованным

0

Ингушский государственный университет проводит акцию «Тёплая зима», сообщила пресс-служба вуза.

На базе университетского штаба «Мы вместе» открыт пункт сбора помощи мобилизованным гражданам, которые направляются в зону специальной военной операции.

«Желающие могут донести частичку своего тепла до военнослужащих, подарив вещи, которые сейчас необходимы для несения службы: термоодежду, тёплые вязаные носки, балаклавы, перчатки, стельки», — говорится в сообщении.
Пункт приёма находится в главном корпусе ИнгГУ, 118 кабинет. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (963) 399-60-00 (Евлоева Мадина).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За 9 месяцев жители Ингушетии оплатили безналично товаров и услуг на 6 млрд руб.
Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»
Ингушские юнармейцы побывали на концерте в Центральном академическом театре Российской Армии
Глава Малгобекского района Ингушетии подарил ноутбук девочке из Назрани
Жители двух микрорайонов Магаса останутся без света
Ингушетия отправит 25 тонн груза с теплой одеждой и обогревателями в зону СВО
В Ингушетии подвели итоги совместной работы управления казначейства и поисковиков
Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области
Замминистра культуры Ингушетии передал подарок мальчику в рамках акции «Елка желаний»
В городе Назрани Ингушетии пройдет новогоднее детское представление
В Ингушетии более 4 тыс. человек посетили мероприятия по «Пушкинской карте»

Главное

Яндекс.Метрика

 