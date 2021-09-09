В Ингушском госуниверситете отметили День финансиста

Коллектив кафедры «Финансы и кредит» и студенты финансово-экономического факультета традиционно отметили этот день деловыми играми, мастер-классами, на которых присутствовали представители финансовых органов республики.

Приятным сюрпризом для коллектива кафедры «Финансы и кредит» стало благодарственное письмо «За активное участие кафедры в мероприятиях, реализуемых в рамках федеральной программы повышения финансовой грамотности населения» от имени директора Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимира Назарова. Письмо вручили заместитель начальника отдела межбюджетных отношений регионального министерства финансов А. Мальсагова и главный специалист аналитического отдела М. Оздоева.

На мероприятии также присутствовали заместитель начальника и специалисты отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Ингушетии А. Г. Мурзабеков, Н. Х. Часыгов, М. Г. Мурзабеков, Т. А. Безиев. Гости отметили высокий уровень подготовки и ответственность студентов, которые они проявили на производственной практике.

С приветственным словом к участникам встречи обратился декан финансово-экономического факультета Муса Мержо, а также заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Лиза Цурова, которая поблагодарила Минфин Ингушетии за отмеченный труд на поприще обучения финансовой грамотности.

Студенты третьего курса Лида Хашиева, Ахмед Зурабов, Макка Чербижева под руководством преподавателей кафедры «Финансы и кредит» Котиевой Е. Д. и Цороевой М. И. подготовили тематические игровые площадки на знания в области финансовой географии, эрудиции, профессиональных умений и навыков. Победители в командном зачете и участники были отмечены грамотами, призами и подарками.

День финансиста отмечается в России Ежегодно 8 сентября. Праздник утвержден в 2011 году и приурочен к основанию министерства финансов в 1802 году. Профессия финансиста была и остаётся востребованной в государственном и частном секторе. Поэтому количество поступающих на финансовое направление подготовки в ИнгГУ с каждым годом увеличивается.