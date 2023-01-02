Благотворительность

В Ингушском госуниверситете продолжается сбор гуманитарного груза участникам СВО

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В рамках всероссийского проекта взаимопомощи «Мы вместе» в Ингушском государственном университете продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан, сообщила пресс-служба вуза.

«Университетский штаб «Мы вместе» функционирует на базе волонтерского центра управления социальной и воспитательной работы. Каждый может поучаствовать в акции и поддержать инициативу, которая распространилась по всей стране», — рассказал собеседник.

По его словам, за время работы штаба собраны батарейки, предметы личной гигиены, одежда, обувь, медикаменты, продукты долгого хранения и другие необходимые вещи. Часть собранных предметов уже передана военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Пункт приема находится в главном корпусе ИнгГУ, 118 кабинет. По всем возникшим вопросам можно обращаться по телефону +7 (963) 399-60-00 (Евлоева Мадина).

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