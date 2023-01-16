В Ингушском госуниверситете продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

«Университетский штаб «Мы вместе» работает на базе волонтерского центра управления социальной и воспитательной работы. Каждый житель республики может принять участие в акции, которая распространилась по всей стране», — рассказал собеседник.

По его словам, за время работы штаба свою помощь оказали более 500 студентов и сотрудников университета. Вещи первой необходимости принимаются в 118 кабинете главного корпуса ИнгГУ.