В Ингушском госуниверситете прошел финал соревнований по волейболу среди сборных команд факультетов

По словам собеседника, дух соперничества и азарт царили на поле, а зрители поддерживали своих любимых игроков. Каждый забитый мяч вызывал бурю эмоций и аплодисментов, а игроки демонстрировали свои лучшие качества — командную работу, выносливость и настойчивость.

В итоге первое место и кубок ИнгГУ достались сборной команде ИТИ, второе место у сборной медицинского факультета первого курса, третье — у сборной медфака второго курса.

Организатором состязаний выступила кафедра «Физическое воспитание».