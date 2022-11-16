В Ингушском госуниверситете прошел «круглый стол», посвященный российским ученым-лингвистам
В Ингушском государственном университете прошел «круглый стол», посвященный российским учёным-лингвистам XVIII-XX веков, сообщила пресс-служба вуза.
Организовали и провели мероприятие студенты второго курса филологического факультета с целью приобщить первокурсников к научной деятельности.
Помимо докладов о деятельности ученых, была проведена викторина, вопросы которой составляли на основе зачитанных докладов, чтобы проверить слушателей на внимательность.
Студенты отметили, что данное мероприятие стало прекрасной возможностью применить на практике имеющиеся знания в области обсуждаемых вопросов.