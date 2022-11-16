Круглый стол

В Ингушском госуниверситете прошел «круглый стол», посвященный российским ученым-лингвистам

0

В Ингушском государственном университете прошел «круглый стол», посвященный российским учёным-лингвистам XVIII-XX веков, сообщила пресс-служба вуза.

Организовали и провели мероприятие студенты второго курса филологического факультета с целью приобщить первокурсников к научной деятельности.

Помимо докладов о деятельности ученых, была проведена викторина, вопросы которой составляли на основе зачитанных докладов, чтобы проверить слушателей на внимательность.

Студенты отметили, что данное мероприятие стало прекрасной возможностью применить на практике имеющиеся знания в области обсуждаемых вопросов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принимает участие в конференции по защите прав молодежи
В День правовой помощи детям судебные приставы Ингушетии откроют «горячую линию»
В селе Сагопши Ингушетии единороссы проверили организацию горячего питания для школьников
Ход строительства спортплощадок в городе Назрани проверили единороссы Ингушетии
На территории Мемориального кладбища жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии установлены защитные ограждения для деревьев
В Ингушетии к Всемирному дню борьбы с диабетом провели конференцию
В городе Карабулаке Ингушетии в ближайшее время откроется школа на 720 мест
Юный ингушский борец-классик Асланбек Костоев стал победителем турнира в Грозном
Премьер Ингушетии поручил обновить остановки общественного транспорта
В Ингушетии меньше всего новых случаев коронавируса по стране
В селе Пседах Ингушетии с учащимися школ провели беседу на тему терроризма и экстремизма

Главное

Яндекс.Метрика

 