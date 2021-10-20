Олимпиада

В Ингушском госуниверситете прошел региональный этап Первой анатомической олимпиады

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В Ингушском государственном университете состоялся региональный этап Первой анатомической олимпиады. Мероприятие приурочено к Всемирному дню анатомии, который отмечается 15 октября с 2019 года, сообщила пресс-служба вуза.

Участниками состязания стали студенты университета, изучающие строение тела человека, интересующиеся анатомической наукой и неравнодушных к ней.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратились декан медицинского факультета ИнгГУ Омар Яндиев и заведующая кафедрой анатомии человека Мадина Болгучева. В своих выступлениях они отметили, что основной целью олимпиады является выявление и развитие у студентов творческих способностей и интереса к практической и научно-исследовательской деятельности.

«Любой конкурс требует от участников демонстрации знаний и навыков в области изучаемых дисциплин, — сказала Мадина Болгучева. — За ним стоит колоссальная работа, упорство, стремление познать новое и желание побеждать».

Организатором мероприятия выступила председатель студенческого научного кружка кафедры анатомии человека медицинского факультета ИнгГУ Х. Барахоева.

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