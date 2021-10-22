В Ингушском госуниверситете прошел тренинг-семинар для гидов и экскурсоводов

Организаторами мероприятия выступили исторический факультет ИнгГУ, республиканский комитет по туризму и АНО «Мой бизнес».

Перед студентами и преподавателями исторического факультета выступили представители Комтуризма Магомед Тимурзиев, Беслан Мизиев, Закри Калиматов, Ахмед Гатиев. В тренинге также приняли участие известный в республике блогер Евгений Шивцов и руководитель туристической фирмы из США Эндрю Слейт, которые поделились своим опытом в вопросах развития туриндустрии в Ингушетии и на Северном Кавказе в целом.

Тренинг завершился письменным тестом с целью проверки знаний по истории Ингушетии и методике проведения экскурсии. Студенты, успешно прошедшие его, получили сертификаты. Также организаторы мероприятия пригласили участников семинара присоединиться к запланированной на субботу, 23 октября, поездке в горы, чтобы закрепить полученные теоретические знания на практике.