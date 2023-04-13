В Ингушском госуниверситете прошел турнир по настольному теннису

Парни и девушки из разных групп и факультетов продемонстрировали свои навыки и таланты в игре, стараясь победить своих соперников. В итоге первое место состязаний досталось студенту медфака М. Гаджиеву, на втором месте — студентка факультета экономики и управления Р. Цечоева, на третьем — студент инженерно-технического института Э. Парчиев.

Организовала и провела соревнования кафедра физвоспитания ИнгГУ.