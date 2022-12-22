В Ингушском госуниверситете прошел вечер памяти, посвященный археологу Макшарипу Мужухоеву

Макшарип Багаудинович Мужухоев — профессор, первый из числа ингушей и чеченцев защитивший докторскую диссертацию по историческим наукам, преподаватель Чечено-Ингушского, позже Ингушского государственного университета.

В ходе мероприятия слово было предоставлено ученым, историкам, заслуженным деятелям культуры и многим другим. Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения также приняли участие в вечере памяти, сообщила пресс-служба учреждения.