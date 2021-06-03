Выставка

В Ингушском госуниверситете прошел второй этап выставки-конкурса «Молодые художники»

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Более 80-ти работ, выполненных с ярким колоритом и профессионализмом, участвовали во втором этапе выставки-конкурса «Молодые художники», проходившем 2 июня в молодежном досуговом центре Ингушского государственного университета, сообщила пресс-служба вуза.

В конкурсе соревновались студенты и магистры университета, которые продемонстрировали свое творчество, фантазию и мастерство, создавая уникальные работы в различных техниках рисования. Работы оценивали народный художник Ингушетии, председатель регионального Союза художников Муса Мартазанов и член этой организации Анзор Горчханов.

Организатором данного культурного мероприятия выступила студентка четвертого курса химико-биологического факультета Лали Харсиева. Курировала проект «Молодые художники» исполняющая обязанности проректора по воспитательной работе ИнгГУ Лика Оздоева.

«Выставка произвела большое впечатление, запомнилась ярким колоритом и многообразием работ. Студенты, принявшие участие в мероприятии, без сомнений заслуживают уважения», — отмечают организаторы.

По решению жюри конкурса лучшей стала картина «То самое мгновенье» Амины Дарсиговой, второе место занял «Натюрморт» Джанат Муцольговой, в тройку лучших картин вошла работа Фатимы Гандалоевой «Натюрморт с гранатом». Авторы лучших картин получили от организаторов дипломы и ценные подарки.

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