Конференция

В Ингушском госуниверситете прошла научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России»

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В Ингушском государственном университете прошла XXIV Международная научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России», посвященная 30-летию образования Республики Ингушетия, сообщила пресс-служба вуза.

В конференции приняли участие ученые из 7 стран ближнего и дальнего зарубежья, 78 научных центров и 18 субъектов Российской Федерации. Очное участие приняло более 100 ученых различных направлений биологии.

В пленарной части конференции были зачитаны приветственные адреса гостей, заслушаны доклады ведущих ученых, тематика которых охватывала широкий круг вопросов изучения состояния и стратегии сохранения биологического разнообразия Кавказа и Юга России

Участники конференции обсудили современные направления исследования наземной и водной флоры и фауны, сообществ и популяций охраняемых и ключевых видов, а также проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Кавказа, что является основой поддержания благоприятной среды для жизни и здоровья человека.

В заключительной пленарной части были подведены итоги работы секций и принята резолюция по результатам работы конференции, намечены планы реализации общих научных проектов.

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