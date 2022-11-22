В Ингушском госуниверситете прошла научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России»

В конференции приняли участие ученые из 7 стран ближнего и дальнего зарубежья, 78 научных центров и 18 субъектов Российской Федерации. Очное участие приняло более 100 ученых различных направлений биологии.

В пленарной части конференции были зачитаны приветственные адреса гостей, заслушаны доклады ведущих ученых, тематика которых охватывала широкий круг вопросов изучения состояния и стратегии сохранения биологического разнообразия Кавказа и Юга России

Участники конференции обсудили современные направления исследования наземной и водной флоры и фауны, сообществ и популяций охраняемых и ключевых видов, а также проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Кавказа, что является основой поддержания благоприятной среды для жизни и здоровья человека.

В заключительной пленарной части были подведены итоги работы секций и принята резолюция по результатам работы конференции, намечены планы реализации общих научных проектов.