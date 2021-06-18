В мероприятии, которое прошло в онлайн-режиме, приняли участие студенты, аспиранты и молодые ученые из Ингушетии, Чечни и Ростова-на-Дону. Всего на конференцию поступило 73 доклада от 80 участников.

Молодых ученых поприветствовал проректор по научной работе ИнгГУ, профессор Магомед Дзауров. Далее работа конференции велась в рамках пяти секций, руководителями которых выступили кандидат филологических наук, доцент Эсет Оздоева, кандидат экономических наук, доцент Лиза Цурова, кандидат психологических наук, доцент Марем Точиева, кандидат биологических наук, старший преподаватель Аза Тимурзиева, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель Батыр Хамхоев.

На завершающем мероприятие пленарном заседании руководители секций озвучили итоги работы, которая была признана достаточно плодотворной, поскольку прошла на высоком научном уровне с конкретными предложениями. По итогам конференции будет выпущен сборник научных статей.