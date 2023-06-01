Конференция

В Ингушском госуниверситете прошла студенческая конференция о проблемах психологии и педагогики

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В Ингушском государственном университете прошла студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной психологии и педагогики», сообщили нашему изданию в пресс-службе вуза.

По словам собеседника, мероприятие организовали и провели преподаватели и студенты специальности «Психология».

Участниками конференции стали не только будущие психологи, но и студенты медицинского, педагогического, физико-математического и других факультетов, что свидетельствует об интересе молодых исследователей к проблемам современной психологии и педагогики.

«На конференции было представлено множество докладов, охватывающих самый широкий круг актуальных тем. Молодые ученые рассмотрели проблемы наркомании, созависимости, насилия, гендерных ролей, толерантности и многие другие вопросы, которые вызывают огромный интерес в современном обществе», — отметил собеседник.

По его словам, разнообразие направлений, по которым обучаются участники конференции, способствовало обмену опытом и интеграции различных научных подходов. Студенты-медики делились своими познаниями о физиологических аспектах психологических проблем, студенты педагогического факультета представили свои исследования в области образования, а студенты физмата привнесли новые математические модели для анализа данных психологических экспериментов.

«Такое взаимодействие различных дисциплин обогатило общую картину и способствовало более глубокому пониманию актуальных проблем», — подчеркнул представитель ИнгГУ.

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