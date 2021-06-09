Конференция

В Ингушском госуниверситете прошла студенческая конференция, приуроченная ко Дню химика

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Студенческая конференция, посвященная Дню химика, прошла на химико-биологическом факультете Ингушского государственного университета, сообщила пресс-служба вуза.

Участие в научной конференции приняли более 80-ти человек, среди которых профессорско-преподавательский состав факультета, магистранты и студенты, а также учащиеся средней школы номер один сельского поселения Барсуки Назрановского района.

С приветственным словом перед участниками конференции выступили декан химико-биологического факультета Марет Дакиева и профессор кафедры химии Али Саламов. Были заслушаны десять докладов студентов, проведены химическое шоу, интеллектуальная квест-игра и «Брейн-ринг».

По итогам конференции лучшие доклады и победители интеллектуальной игры были отмечены грамотами и памятными сувенирами.

«Основная цель конференции — развитие творческой активности студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контакта между будущими коллегами», — отметила руководитель работой конференции доцент кафедры химии, кандидат химических наук Зарета Инаркиева.

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