В Ингушском госуниверситете прошла студенческая конференция, приуроченная ко Дню химика

Участие в научной конференции приняли более 80-ти человек, среди которых профессорско-преподавательский состав факультета, магистранты и студенты, а также учащиеся средней школы номер один сельского поселения Барсуки Назрановского района.

С приветственным словом перед участниками конференции выступили декан химико-биологического факультета Марет Дакиева и профессор кафедры химии Али Саламов. Были заслушаны десять докладов студентов, проведены химическое шоу, интеллектуальная квест-игра и «Брейн-ринг».

По итогам конференции лучшие доклады и победители интеллектуальной игры были отмечены грамотами и памятными сувенирами.

«Основная цель конференции — развитие творческой активности студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контакта между будущими коллегами», — отметила руководитель работой конференции доцент кафедры химии, кандидат химических наук Зарета Инаркиева.