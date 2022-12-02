Образование

В Ингушском госуниверситете прошла всероссийская акция «Учитель — учителю»

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В Ингушском государственном университете прошла всероссийская акция «Учитель — учителю», сообщила пресс-служба вуза.

Перед студентами филологического факультета выступила лектор Российского общества «Знание» заслуженный учитель Ингушетии Пятимат Гарбакова. Она провела просветительский урок с презентацией, на котором очень интересно рассказала о богатстве и разнообразии культур России, её больших и малых народах.

Лекция сопровождалась выставкой предметов народного творчества.

Особенно впечатлило слушателей появление в конце лекции школьников разных национальностей, каждый из которых поприветствовал присутствующих и пожелал добра и мира на своем родном языке.

Акция прошла в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

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