Перед студентами филологического факультета выступила лектор Российского общества «Знание» заслуженный учитель Ингушетии Пятимат Гарбакова. Она провела просветительский урок с презентацией, на котором очень интересно рассказала о богатстве и разнообразии культур России, её больших и малых народах.

Лекция сопровождалась выставкой предметов народного творчества.

Особенно впечатлило слушателей появление в конце лекции школьников разных национальностей, каждый из которых поприветствовал присутствующих и пожелал добра и мира на своем родном языке.

Акция прошла в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.