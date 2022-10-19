В Ингушском госуниверситете прошли соревнования по волейболу среди девушек

За звание самой сильной волейбольной команды соревновались представительницы шести факультетов ИнгГУ. Все они были настроены по-боевому, показали сплоченность и стремление к победе. На площадке царила атмосфера здорового соперничества — никто не хотел уступать. Каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна.

После упорной борьбы места распределились следующим образом: победу одержала сборная команда филологического факультета, второе место — сборная команда медицинского факультета, а третье место — сборная команда ИСИТ.