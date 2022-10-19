В Ингушском госуниверситете прошли соревнования по волейболу среди девушек

0

В Ингушском государственном университете прошли соревнования по волейболу среди девушек, сообщила пресс-служба вуза.

За звание самой сильной волейбольной команды соревновались представительницы шести факультетов ИнгГУ. Все они были настроены по-боевому, показали сплоченность и стремление к победе. На площадке царила атмосфера здорового соперничества — никто не хотел уступать. Каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна.

После упорной борьбы места распределились следующим образом: победу одержала сборная команда филологического факультета, второе место — сборная команда медицинского факультета, а третье место — сборная команда ИСИТ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школьникам села Алкун Ингушетии рассказали о разгроме наполеоновской армии под Лейпцигом
В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошла конференция к 85-летию со дня рождения ученого Ибрагима Дахкильгова
В столице Ингушетии пройдет вечер памяти к 30-летию трагических событий осени 1992 года
Ингушские школьники приняли участие в благоустройстве башенного комплекса в горах
Двух иностранцев-наркокурьеров будут судить в Ингушетии
Педагоги Ингушетии поддерживают проект «Книга автобиографий учителей ФКР»
В Ингушетии завершён капитальный ремонт автодороги «Экажево — Сурхахи»
В Ингушетии пройдет IV Международный высокогорный марафон «Джейрах»
В городе Сунже Ингушетии проверили на соответствие стандартам улично-дорожную сеть
Вице-премьер Ингушетии провела встречу с представителями профсоюзных организаций
В Малгобекском районе Ингушетии усиливают работу по оформлению домовладений и земельных участков

Главное

Яндекс.Метрика

 