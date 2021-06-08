В Ингушском госуниверситете прошло мероприятие по духовно-нравственному воспитанию молодежи

Как сообщила пресс-служба вуза, на встречу были приглашены имам города Магаса Адам Мержоев и имам центральной мечети Назрани Хизир Цолоев.

Мероприятие открылось чтением аятов священного Корана. Участники и гости встречи рассказали о высоких нравственных качествах Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), о ценности следования его пути, привели хадисы и аяты, раскрывающие важность намерений и поступков в жизни каждого человека.

Выступления ораторов чередовались с демонстрацией видеоматериалов из истории жизни Пророка. Завершилось мероприятие коллективной молитвой за мир и благополучие нашего общества.

«Проведение подобных мероприятий в учебных заведениях имеет большое значение, так как они повышают духовно-нравственные качества молодежи, соответственно, улучшается их отношение к жизни, к учебе и ко всему окружающему миру», — подчеркнули имамы и поблагодарили студентов и руководство ИнгГУ за организацию встречи.