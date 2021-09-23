В Ингушском госуниверситете прошло мероприятие, посвященное древнему женскому празднику «Сесарий ц1ей»

«Фольклорно-этнографический праздник «Сесарий ц1ей» в Ингушетии проводится с давних пор. В древности ежегодно на один день горянки уходили в безлюдную местность, оставив семьи и самые неотложные дела. Праздник обычно проходил на природе», — рассказали в пресс-службе.

Студенты финансово-экономического факультета постарались максимально отразить национальную культуру и традиции ингушского народа. Мероприятие прошло в формате поздравлений и конкурсов с призами. Завершился праздник зажигательной лезгинкой.