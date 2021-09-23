Праздник

В Ингушском госуниверситете прошло мероприятие, посвященное древнему женскому празднику «Сесарий ц1ей»

0

В Ингушском государственном университете прошло мероприятие, посвященное народному женскому празднику «Сесарий ц1ей», сообщила пресс-служба вуза.

«Фольклорно-этнографический праздник «Сесарий ц1ей» в Ингушетии проводится с давних пор. В древности ежегодно на один день горянки уходили в безлюдную местность, оставив семьи и самые неотложные дела. Праздник обычно проходил на природе», — рассказали в пресс-службе.

Студенты финансово-экономического факультета постарались максимально отразить национальную культуру и традиции ингушского народа. Мероприятие прошло в формате поздравлений и конкурсов с призами. Завершился праздник зажигательной лезгинкой.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается реализация проекта «Я — очевидец»
Микаил Картоев: «Выборы прошли в спокойной, хорошей, доброжелательной атмосфере»
Власти Ингушетии надеются, что депутаты обновленного парламента принесут новые идеи
Ингушские дзюдоисты выступят на чемпионате России в Майкопе
Филармония имени Ахмета Хамхоева приглашает на вечер романса
В городе Сунжа Ингушетии 24 сентября пройдёт молодёжная квест-игра
Коммолодежи Ингушетии направит волонтеров для оказания содействия в реконструкции старинной мечети в горной части республики
В Ингушетии состоится международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна»
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
Драмтеатр имени Базоркина готовится к участию в фестивале национальных театров в Дагестане
Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров в Наро-Фоминске

Главное

Яндекс.Метрика

 