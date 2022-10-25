В Ингушском госуниверситете прошёл фольклорно-этнографический праздник «Сесарий ц1ай»

Студенты факультета экономики и управления постарались максимально отразить национальную культуру и традиции ингушского народа.

«В древности ежегодно на один день горянки уходили в безлюдную местность, оставив семьи и самые неотложные дела. Праздник обычно проходил на природе. Женщины в течение всего дня предавались далеко не женским делам: состязались в стрельбе, боролись, джигитовали, проводили скачки и т. д.», — рассказали организаторы мероприятия.

Праздник в ИнгГУ прошёл в формате поздравлений и конкурсов с призами и, по традиции, завершился зажигательной лезгинкой.