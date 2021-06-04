Семинар

В Ингушском госуниверситете прошёл научно-практический семинар «Солдаты милосердия»

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В Ингушском государственном университете прошёл научно-практический семинар «Солдаты милосердия», сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие подготовлено членами студенческого научного общества физиологов под руководством заведующей кафедрой, председателя СНО, кандидата медицинских наук, доцента Долатхан Гагиевой.

В ходе семинара прошла презентация работ студентов, конкурс «Лучший физиологический и гистологический рисунок», а также мастер-класс «Азбука ЭКГ» в котором соревновались четыре команды. По итогам пяти этапов: представление и девиз, презентация, брейн-ринг, техника снятия ЭКГ и интерпретация ЭКГ — первое место заняла команда «Золотые сердца», второе — «Марс», третье — «Адреналин».

В конкурсе «Лучший физиологический и гистологический рисунок» первое место заняла Раяна Мужухоева, второе — Людмила Халухоева, третье — Зейнап Аушева.

В конкурсе «Лучшая научно-практическая работа», учитывая высокую подготовленность студентов, жюри первые места присудили Нальгиеву М. М., Холухоевой Л. Р., Баркинхоевой Д. Н., Кодзоевой А. И., Гогиевой Э. Я., Дзараховой Ф. М., Газдиевой М. М. На втором месте — Нальгиева Л. М., Нальгиева Дж. М., Зариева З. У., Шанхоева Д. М. На третьем месте — Аушева М. Х., Махлоев И. М., Албаков М. И., Могушкова И. М. Приз зрительских симпатий завоевал Ибрагим Махлоев.

По итогам семинара призёры награждены дипломами и сертификатами участников.

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