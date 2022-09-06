В Ингушском госуниверситете провели правовой ликбез ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Мероприятие прошло с участием представителей совета ветеранов МВД, заместителя председателя общественного совета МВД, представителя регионального министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации, специалиста Коммолодежи, сотрудников УУП и ПДН и Центра по противодействию экстремизму.

Они рассказали студентам о запрещенных субкультурах и опасных явлениях, которые влекут за собой разрушение духовных и материальных ценностей, сеют вражду, провоцируют разногласия между социальными группами и национальностями.

Особое внимание представитель полицейского ведомства уделил ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том числе экстремистской направленности, а также за участие в незаконных публичных мероприятиях.

В завершение мероприятия молодых людей призвали быть бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях и не размещать на своих страницах недостоверную и опасную информацию.