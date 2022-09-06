Профилактика

В Ингушском госуниверситете провели правовой ликбез ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

0

В Ингушском государственном университете состоялся правовой ликбез для студентов, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «У террора нет будущего», сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло с участием представителей совета ветеранов МВД, заместителя председателя общественного совета МВД, представителя регионального министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации, специалиста Коммолодежи, сотрудников УУП и ПДН и Центра по противодействию экстремизму.

Они рассказали студентам о запрещенных субкультурах и опасных явлениях, которые влекут за собой разрушение духовных и материальных ценностей, сеют вражду, провоцируют разногласия между социальными группами и национальностями.

Особое внимание представитель полицейского ведомства уделил ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том числе экстремистской направленности, а также за участие в незаконных публичных мероприятиях.

В завершение мероприятия молодых людей призвали быть бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях и не размещать на своих страницах недостоверную и опасную информацию.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Институт по обеспечению взаимодействия власти с частными инвесторами создан в Ингушетии
Ансамбль народного танца «Ингушетия» даст концерт в Назрани
Актеры Ингушского драмтеатра приступили к репетициям спектакля «Падение Жанхота»
Единороссы Ингушетии запустили артезианскую скважину в сельском поселении Али-Юрт
В Ингушетии поздравили пограничников с 28-й годовщиной со дня образования погранчасти
В центре Карабулака Ингушетии вандалы повредили фонтан
Роспотребнадзор по Ингушетии открыл «горячую линию» по вопросам организации питания в школах
В Ингушетии стартуют заключительные этапы Вахты памяти «Терский рубеж — 2022»
В Ингушетии в ноябре пройдет научная конференция, посвященная 30-летию создания республики
Сразу несколько детсадов появятся в одном из городов Ингушетии в 2022-2023 годах
В Ингушетии приступили к сбору винограда итальянских сортов

Главное

Яндекс.Метрика

 