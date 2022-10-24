Конкурс

В Ингушском госуниверситете пройдет конкурс чтецов, посвященный 106-летию Джемалдина Яндиева

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В Ингушском государственном университете 27 октября состоится конкурс чтецов, посвящённый 106-летию Джемалдина Яндиева, сообщила пресс-служба вуза.

Организатор мероприятия — филологический факультет ИнгГУ. Членами жюри выступят Муса Яндиев, Муса Мартазанов, Абдул-Хамид Барахоев, Айшат Мальсагова, Елизавета Банхаева.

К участию приглашаются студенты всех факультетов (стихотворения поэта на ингушском языке).

Победителей конкурса ждут денежные призы: за первое место — 10 тыс. руб., второе место — 6 тыс. руб., третье место — 4 тыс. руб.

Заявки принимаются по телефону: 8 928 792 81 87; 8 928 098 04 94.

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