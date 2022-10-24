В Ингушском госуниверситете пройдет конкурс чтецов, посвященный 106-летию Джемалдина Яндиева
В Ингушском государственном университете 27 октября состоится конкурс чтецов, посвящённый 106-летию Джемалдина Яндиева, сообщила пресс-служба вуза.
Организатор мероприятия — филологический факультет ИнгГУ. Членами жюри выступят Муса Яндиев, Муса Мартазанов, Абдул-Хамид Барахоев, Айшат Мальсагова, Елизавета Банхаева.
К участию приглашаются студенты всех факультетов (стихотворения поэта на ингушском языке).
Победителей конкурса ждут денежные призы: за первое место — 10 тыс. руб., второе место — 6 тыс. руб., третье место — 4 тыс. руб.
Заявки принимаются по телефону: 8 928 792 81 87; 8 928 098 04 94.