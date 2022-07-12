В Ингушском госуниверситете пройдет лекция академика Константина Анохина

Нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор Константин Анохин, который в 1980-х годах обнаружил гены, активирующиеся в мозге в процессе обучения и влияющие на формирование памяти, расскажет слушателям, как устроен мозг, что такое сознание и как оно работает. В ходе лекции будут освещены и другие вопросы.

Лекция пройдет в главном корпусе ИнгГУ, в 114 аудитории. Желающим посетить лекцию необходимо прислать Ф. И. О. на почту brain@scientificideas. org или на https://t. me/anohin_IngGU.

Начало мероприятия — в 13:30 мск, вход свободный.