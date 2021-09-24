В Ингушском госуниверситете состоится круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке»

В Ингушском государственном университете 27 сентября пройдет круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке». Мероприятие состоится в читальном зале библиотеки филологического факультета ИнгГУ (корпус № 5) в 12:30, сообщила пресс-служба вуза.