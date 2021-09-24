В Ингушском госуниверситете состоится круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке»
В Ингушском государственном университете 27 сентября пройдет круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке». Мероприятие состоится в читальном зале библиотеки филологического факультета ИнгГУ (корпус № 5) в 12:30, сообщила пресс-служба вуза.
Организатор мероприятия — Ингушское региональное отделение Российского общества «Знание», председателем которого является проректор по научной работе ИнгГУ, профессор Магомет Дзауров.
В рамках круглого стола планируется обсуждение таких вопросов, как современное состояние ингушской литературы, знание родного языка писателями и проблема русскоязычной прозы, ингушский фольклор в современности и нартский эпос.
Участниками круглого стола станут преподаватели кафедры ингушской литературы и фольклора, аспиранты, студенты и магистранты филологического факультета.