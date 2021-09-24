Круглый стол

В Ингушском госуниверситете состоится круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке»

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В Ингушском государственном университете 27 сентября пройдет круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке». Мероприятие состоится в читальном зале библиотеки филологического факультета ИнгГУ (корпус № 5) в 12:30, сообщила пресс-служба вуза.

Организатор мероприятия — Ингушское региональное отделение Российского общества «Знание», председателем которого является проректор по научной работе ИнгГУ, профессор Магомет Дзауров.

В рамках круглого стола планируется обсуждение таких вопросов, как современное состояние ингушской литературы, знание родного языка писателями и проблема русскоязычной прозы, ингушский фольклор в современности и нартский эпос.

Участниками круглого стола станут преподаватели кафедры ингушской литературы и фольклора, аспиранты, студенты и магистранты филологического факультета.

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