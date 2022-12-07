Игра

В Ингушском госуниверситете состоялась интеллектуальная игра «КвизиУм»

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В Ингушском государственном университете прошла командная интеллектуальная игра «КвизиУм», сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии, организованном научно-учебным сектором, приняли участие 8 команд от разных факультетов ИнгГУ, которым необходимо было проявить логику, эрудицию, интуицию, смекалку и умение работать в команде.

Игра состояла из четырёх раундов. В первом раунде команды отвечали на интеллектуальные вопросы, во втором — отгадывали выдающихся личностей, в третьем — были видеовопросы, заключительный раунд «Чёрный ящик» предполагал решение предметной задачи.

Ребята принимали активное участие, проявляли интерес к игре, с каждым туром игра накалялась. Все участники с азартом отвечали на вопросы, выполняли сложные задания. В ходе мероприятия ребята вспоминали художественную литературу, живопись, страны и многое другое. В зале царила атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, доброжелательности.

В итоге первое место заняла команда юридического факультета, на втором месте команда ИТИ, на третьем — команда медицинского факультета. Победителям и призерам были вручены грамоты и призы.

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