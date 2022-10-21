В Ингушском госуниверситете состоялась встреча ректора со студенческим активом

Подобные встречи стали уже традицией. Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные со студенческой жизнью, реализацией новых образовательных форматов, таких как стартапы, ВКР как научно-исследовательский практико-ориентированный проект, досуг студентов.

Ребята задали много самых разных вопросов, касающихся проживания в общежитиях, перспектив развития университета. Нашла большой отклик необходимость иметь свободные аудитории, где студенты могли бы обсуждать креативные идеи и планы.

В ходе встречи ректор отметила, что руководство ИнгГУ последовательно работает над улучшением материально-технической базы университета, делает ее более современной.

«Очень важно адаптировать новые образовательные сетевые программы, необходимо усилить работу студенческих научных обществ, запустить лаборатории прикладных исследований», — сказала она.

Албакова также сосредоточила внимание студенческого актива на важности развития межкультурных коммуникаций, от которых зависит успешная социализация молодого человека, его выверенные жизненные ориентиры.

«Руководство университета, преподаватели и наставник готовы помогать студентам в реализации их индивидуальных и коллективных проектов и замыслов, предоставлять им всевозможную поддержку. Важно быть активными, участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, подавать заявки на получение грантов и развивать волонтерство в различных направлениях, участвовать в спортивных соревнованиях», — отметила ректор.