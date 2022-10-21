В Ингушском госуниверситете состоялась встреча ректора со студенческим активом

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Ректор Ингушского государственного университета Фатима Албакова провела встречу со студенческим активом, сообщила пресс-служба вуза.

Подобные встречи стали уже традицией. Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные со студенческой жизнью, реализацией новых образовательных форматов, таких как стартапы, ВКР как научно-исследовательский практико-ориентированный проект, досуг студентов.

Ребята задали много самых разных вопросов, касающихся проживания в общежитиях, перспектив развития университета. Нашла большой отклик необходимость иметь свободные аудитории, где студенты могли бы обсуждать креативные идеи и планы.

В ходе встречи ректор отметила, что руководство ИнгГУ последовательно работает над улучшением материально-технической базы университета, делает ее более современной.

«Очень важно адаптировать новые образовательные сетевые программы, необходимо усилить работу студенческих научных обществ, запустить лаборатории прикладных исследований», — сказала она.

Албакова также сосредоточила внимание студенческого актива на важности развития межкультурных коммуникаций, от которых зависит успешная социализация молодого человека, его выверенные жизненные ориентиры.

«Руководство университета, преподаватели и наставник готовы помогать студентам в реализации их индивидуальных и коллективных проектов и замыслов, предоставлять им всевозможную поддержку. Важно быть активными, участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, подавать заявки на получение грантов и развивать волонтерство в различных направлениях, участвовать в спортивных соревнованиях», — отметила ректор.

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