В Ингушском госуниверситете состоялось посвящение в первокурсники

Мероприятие открыла и. о. ректора ИнгГУ Фатима Албакова, которая обратилась к виновникам торжества со словами напутствия.

«Вы живете в новой эпохе, в эпоху нового уклада, новой технической революции, и в этом смысле мы, старшее поколение, и вы существуем в различных измерениях, но всех нас объединяет один очень важный принцип — любовь к знаниям и стремление к высокому профессионализму. Современное образование также подвергается серьезным изменениям, и вы это чувствуете, от вас требуется большое усердие в освоении новых знаний, новых технологий, нового образа жизни и стиля поведения», — сказала Албакова.

Она пожелала первокурсникам стремления обрести настоящие профессиональные навыки, быть учтивыми с наставниками, которые не только дадут им знания, но и направят на правильный жизненный путь.

Также молодежь поприветствовал проректор по научной работе ИнгГУ Магомед Дзауров. В этот день прозвучало очень много теплых, искренних пожеланий в адрес новоиспеченных студентов. Завершилось праздничное мероприятие концертной программой, которую организовал студенческий актив.