День первокурсника

В Ингушском госуниверситете состоялось посвящение в первокурсники

0

В Ингушском государственном университете несколько сотен первокурсников отметили начало студенческой жизни, сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие открыла и. о. ректора ИнгГУ Фатима Албакова, которая обратилась к виновникам торжества со словами напутствия.

«Вы живете в новой эпохе, в эпоху нового уклада, новой технической революции, и в этом смысле мы, старшее поколение, и вы существуем в различных измерениях, но всех нас объединяет один очень важный принцип — любовь к знаниям и стремление к высокому профессионализму. Современное образование также подвергается серьезным изменениям, и вы это чувствуете, от вас требуется большое усердие в освоении новых знаний, новых технологий, нового образа жизни и стиля поведения», — сказала Албакова.

Она пожелала первокурсникам стремления обрести настоящие профессиональные навыки, быть учтивыми с наставниками, которые не только дадут им знания, но и направят на правильный жизненный путь.

Также молодежь поприветствовал проректор по научной работе ИнгГУ Магомед Дзауров. В этот день прозвучало очень много теплых, искренних пожеланий в адрес новоиспеченных студентов. Завершилось праздничное мероприятие концертной программой, которую организовал студенческий актив.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В честь юбилея города Назрани Ингушетии в воскресенье пройдут народные гуляния
В Ингушетии по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины проводится проверка
Ингушская делегация приняла участие в церемонии открытия Сада Памяти в Музее истории ГУЛАГа
В Ингушетии продолжат прививочную кампанию против Covid-19 до стабилизации ситуации
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант»
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие фотовыставки Аюпа Цуроева «Видеть мир сердцем»
В летнем амфитеатре Назрани состоялся вечер романса
Юный ингушский спортсмен Амин Измайлов занял первое место на первенстве Москвы по тяжёлой атлетике
Во всех библиотеках Назрановского района Ингушетии провели день чтения
В рамках выставки «Золотая осень — 2021» Минсельхоз Ингушетии продлил соглашение на поставку семян и удобрений в республику
Ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на чемпионате СКФО среди студентов в Дагестане

Главное

Яндекс.Метрика

 