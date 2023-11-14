В Ингушском госуниверситете состоялся фестиваль NAUKA 0+

Участниками и гостями двухдневного научно-познавательного мероприятия стали учащиеся и преподаватели школ и колледжей республики, представители различных организаций.

На торжественном открытии и. о. проректора по научной работе Антон Губарев отметил, что фестиваль по праву считается одним из наиболее ярких и востребованных гуманитарных проектов в России. Он пожелал участникам фестиваля успехов, а гостям незабываемых впечатлений.

В первый день интерактивные и научно-популярные выставки, научные шоу, дискуссии, лекции, мастер-классы, квизы, квесты проводили студенты медицинского, химико-биологического, агроинженерного и физико-математического факультетов.

Во второй день фестиваля хозяевами площадки стали студенты факультета экономики и управления, исторического, юридического, педагогического, ИТИ, филологического факультетов, которые также провели квесты, открытые лекции, виртуальные экскурсии, брейн-ринги, конкурсы, презентация проектов, этнографические выставки и многое другое. Особенно всем понравилась знаменитая игра «Мафия», переделанная в «Менеджерскую мафию».

Подводя итоги фестиваля NAUKA 0+, Фатима Албакова отметила, что каждое мероприятие было содержательным, интересным и увлекательным.

«Повседневное присутствие науки в нашей жизни позволит совершать новые открытия, подарит вдохновение для реализации целей, поможет сделать выбор профессии», — сказала она.