Семинар

В Ингушском госуниверситете состоялся семинар «Ингуши в трудах немецких исследователей»

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В Ингушском государственном университете прошел научно-практический семинар «Ингуши в трудах немецких исследователей», сообщила пресс-служба вуза.

На мероприятии, организованном кафедрой немецкого языка филологического факультета, была отмечена его значимость, поскольку работы немецких ученых и путешественников имеют большую ценность для восстановления неизвестных страниц истории ингушского народа.

Старший преподаватель кафедры немецкого языка Мадина Хадзиева познакомила участников семинара с собственным переводом отрывков из романа Герберта Фолька «Волки», которые войдут в новый сборник трудов немецких авторов об Ингушетии и ингушах.

В работе форума принял участие известный в регионе архивист-исследователь Берснако Газиков, который рассказал о своей полувековой работе в разных архивах и библиотеках России и зарубежья в поисках материалов об ингушском народе.

Завершая встречу, исполняющая обязанности декана филологического факультета Мадина Мальсагова поблагодарила гостя и организаторов мероприятия и выразила надежду, что работа в этом направлении будет продолжена.

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