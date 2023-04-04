Баскетбол

В Ингушском госуниверситете состоялся турнир по баскетболу

0

В Ингушском государственном университете прошел турнир по баскетболу, рассказал нашему изданию представитель вуза.

«Это было увлекательное и динамичное состязание, где команды продемонстрировали свои спортивные навыки и умения. Его организатором выступила кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин», — рассказал собеседник.

В итоге, по его информации, победителем стала команда агроинженерного факультета, второе и третье места заняли команды исторического и медицинского факультетов соответственно.

«Организаторы мероприятия поблагодарили всех игроков и болельщиков за создание атмосферы спортивного духа и сопереживания, что является важным аспектом в развитии коллективного духа и культуры университета», — добавил собеседник.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии законтрактовано 96% объектов по нацпроектам
За поджог администрации села житель Ингушетии получил условный срок
Научный сотрудник НИИ Ингушетии Тимур Матиев стал доктором исторических наук
Один человек погиб при столкновении грузовика и «семерки» в Ингушетии
В трех городах Ингушетии участковые провели акцию «Осторожно, мошенники»
В Ингушетии объявили о начале приёма заявок на форум классных руководителей и наставников в Москве
Несколько больниц в Ингушетии получат новейшее диагностическое оборудование
В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по стринг-арту
В Карабулаке Ингушетии состоится сход граждан по вопросу военной службы по контракту
В Ингушетии активно реализуется программа «Земский доктор/фельдшер»
В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы республики

Главное

Яндекс.Метрика

 