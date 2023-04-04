В Ингушском госуниверситете состоялся турнир по баскетболу

«Это было увлекательное и динамичное состязание, где команды продемонстрировали свои спортивные навыки и умения. Его организатором выступила кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин», — рассказал собеседник.

В итоге, по его информации, победителем стала команда агроинженерного факультета, второе и третье места заняли команды исторического и медицинского факультетов соответственно.

«Организаторы мероприятия поблагодарили всех игроков и болельщиков за создание атмосферы спортивного духа и сопереживания, что является важным аспектом в развитии коллективного духа и культуры университета», — добавил собеседник.