В Ингушском госуниверситете состоялся турнир по шахматам и шашкам

Организатором интеллектуального соревнования выступила кафедра «Физвоспитание».

По итогам состязания первое место в шахматном турнире заняли Газдиева Л. (филфак) и Барахоева Л. (медфак), на втором месте Галиева Х. (филфак), на третьем — Ганижева Л. (филфак).

В соревновании по шашкам первое место у Шакриевой А. (филфак) и Боковой Т. (медфак), на втором месте — Ильясова Х. (филфак), на третьем — Хашиев М. (филфак).