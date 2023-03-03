Шахматы

В Ингушском госуниверситете состоялся турнир по шахматам и шашкам

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В Ингушском государственном университете состоялся турнир по шахматам и шашкам среди студентов всех факультетов, сообщила пресс-служба вуза.

Организатором интеллектуального соревнования выступила кафедра «Физвоспитание».

По итогам состязания первое место в шахматном турнире заняли Газдиева Л. (филфак) и Барахоева Л. (медфак), на втором месте Галиева Х. (филфак), на третьем — Ганижева Л. (филфак).

В соревновании по шашкам первое место у Шакриевой А. (филфак) и Боковой Т. (медфак), на втором месте — Ильясова Х. (филфак), на третьем — Хашиев М. (филфак).

 

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