В Ингушском госуниверситете впервые прошли соревнования по стритболу
В Ингушском государственном университете впервые прошли соревнования по стритболу среди юношей и девушек, сообщила пресс-служба вуза.
Организатором мероприятия выступила кафедра физического воспитания ИнгГУ. За лидерство боролись шесть команд.
По сумме набранных очков первое место среди юношей завоевала сборная команда юридического факультета, сборная команда медицинского факультета на втором месте.
В борьбе за высшую ступень пьедестала среди девушек сильнейшей оказалась сборная исторического факультета. Представительницы филологического факультета стали вторыми
Напомним, стритбол — это разновидность баскетбола, созданная для уличных игр 3×3 в одну корзину.