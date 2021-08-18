Образование

В Ингушском госуниверситете вручили сертификаты выпускникам летней школы программирования

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В Ингушском государственном университете состоялось вручение сертификатов выпускникам летней школы по основам программирования, сообщила пресс-служба вуза.

Обучение проходило со 2 по 15 августа на базе кафедры математики и ИВТ физико-математического факультета. 45 ребят использовали прекрасную возможность познакомиться с азами одного из самых востребованных направлений современного мира — информационные технологии.

Ученики летней школы улучшили свою логику, смогли потренировать свое творческое и проектное мышление и, наконец, научились создавать собственные проекты.

На церемонии вручения сертификатов присутствовали исполняющая обязанности ректора ИнгГУ профессор Фатима Албакова, исполняющая обязанности проректора по воспитательной и социальной работе Лика Оздоева, руководитель «Летней школы ИнгГУ-2021» Бекхан Дзармотов, преподаватель по программированию Илез Цуроев, родители выпускников.

Обращаясь к присутствующим, Албакова отметила, что информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, несмотря на то что в недалеком прошлом человек не имел понятия о них.

«Новая эпоха — цифровая эпоха виртуальных коммуникаций, и здесь очень важно, чтобы молодежь осваивала компьютерные навыки и была подготовлена со школы. Я очень рада, что вы с удовольствием посещали летнюю школу программирования нашего университета. Мы планируем продолжить эту программу и продумаем, как сделать эти курсы более интересными и содержательными. Поздравляю вас и желаю успехов в учебе», — сказала и. о. ректора вуза.

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