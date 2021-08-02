В ингушском Карабулаке намерены переименовать улицу в честь известного тренера по боксу Мусы Бадиева

Обращение с соответствующей просьбой поступило ранее в мэрию города, под ним поставили свои подписи 40 жителей вышеуказанной улицы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака, в коллективном обращении отмечалось, что Муса Илезович Бадиев был хорошим мусульманином и большим патриотом своего народа. Являлся известным тренером, создавшим собственную школу бокса, в которой было воспитано множество талантливых спортсменов. Он также был благотворителем, помогавшим сиротам, часто совершал восхождения на Столовую гору, которые посвящал знаменательным датам.

Напомним, Муса Бадиев погиб в январе текущего года от полученных тяжёлых ранений, когда сорвался с крыши строящейся центральной мечети Карабулака при установке купола на один из минаретов.