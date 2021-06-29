В мероприятии приняли участие представители администрации города, ОМВД России по Карабулаку, карабулакской городской больницы, молодёжного совета, волонтёрских организаций.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, акция была посвящена пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и развитию навыков конструктивного общения. В ходе встречи студентам раздали брошюры антинаркотического характера.