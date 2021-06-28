В ингушском Карабулаке провели ряд мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией

Мероприятия проводились мэрией города, сообщила газете «Ингушетия» её пресс-служба, совместно с представителями городской больницы и регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, к дате открылась книжная выставка, посвящённая отказу от табака и никотиновых смесей в городской библиотеке, состоялся открытый турнир по мини-футболу.

По словам начальника ОМВД России по Карабулаку Батыра Кузикова, в текущем году в муниципальном образовании было выявлено 5 преступлений, связанных с их незаконным оборотом, 25 административных правонарушений, касающихся хранения и употребления наркотических средств, а также 1 преступление по сбыту сильнодействующих веществ. Общий вес изъятых наркотических средств составил 129,48 г, из них марихуаны — 122,4 г, сильнодействующих веществ — 3,06 г.