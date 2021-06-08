В ингушском Карабулаке проверят все автозаправки и автомойки

«Межведомственная комиссия по результатам рейдов определит, есть ли нарушения в их работе», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

В случае АЗС основной акцент будет делаться на соблюдении требований безопасности функционирования объектов, автомойки же проверят на наличие системы оборотного водоснабжения.