Рейд

В ингушском Карабулаке проверят все автозаправки и автомойки

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Мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов указал на необходимость проведения в ближайшее время проверок автозаправочных и автомоечных станций.

«Межведомственная комиссия по результатам рейдов определит, есть ли нарушения в их работе», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

В случае АЗС основной акцент будет делаться на соблюдении требований безопасности функционирования объектов, автомойки же проверят на наличие системы оборотного водоснабжения.

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