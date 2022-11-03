СВО

В ингушском Карабулаке семьям мобилизованных оказали продуктовую помощь

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Администрация города Карабулака Ингушетии оказала продуктовую поддержку семьям местных жителей, мобилизованных в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В продовольственный набор вошли шесть позиций товаров первой необходимости: мука, сахар, рис, гречневая крупа, подсолнечное масло, чай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительная акция проведена за счёт средств местного бюджета.

Напомним, власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, а также выделят земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Помимо этого, мобилизованные смогут вне очереди зачислять в детсады своих детей, и для них отменяется родительская плата за посещение детсада, ученики 5-11-х классов будут получать бесплатное горячее питание в школах, абитуриентам из числа родственников участников СВО предоставляется приоритетное право поступления в колледжи, а также рассрочка при оплате обучения.

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