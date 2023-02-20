Нацпроекты

В ингушском Малгобеке ликвидировали одну из крупнейших свалок в стране

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В городе Малгобеке Ингушетии в рамках нацпроекта «Экология» ликвидировали мусорную свалку площадью 21 га, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

На сегодняшний день в 14 регионах нашей страны рекультивированы 19 свалок общей площадью более 140 гектаров. Они были расположены в Ингушетии, Липецкой, Калининградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской, Калужской областях, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках, Чечне и Крыму», — сказала Амбраченко.

По ее словам, рекультивация еще 53 свалок и четырех опасных объектов намечена на 2023 год.

Сообщается, что средства на ликвидацию свалки регион получил из федерального бюджета.

Напомним, нацпроект «Экология» реализуется по пяти направлениям: отходы, вода и воздух, природа и животные, лучшие производственные технологии.

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