В ингушском МКЖР пройдут мероприятия в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал план мероприятий, которые пройдут в учреждении в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности.

16 июня в 10:00 состоится психологический тренинг для подростков «Мир без границ».

17 июня в 11:00 пройдет встреча молодежи со специалистом-наркологом и представителями реабилитационного центра, занимающихся консультацией людей, столкнувшихся с проблемой наркозависимости.

25 и 26 июня будет проведена акция «Нарко-стоп», в ходе которой жителям республики будут розданы информационные листовки антинаркотической направленности.

26 июня, в Международный день борьбы с наркотиками, состоится презентация выставки «Жизнь без наркотиков» а также демонстрация на уличном экране художественного фильма «Ахка бода никъ».

Всероссийский месячник антинаркотической направленности проходит в России ежегодно с 26 мая по 26 июня. В рамках акции в течение месяца во всех регионах страны проводятся профилактические, физкультурно-спортивные, просветительские, культурные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, формирование у населения негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, вовлечению граждан в антинаркотическую деятельность.

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