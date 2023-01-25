В Ингушском молодежном театре состоялась сдача спектакля по пьесе Валентина Красногорова «Семейные сцены»

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Артисты Ингушского молодежного театра готовятся к премьере своего нового спектакля по одноименной пьесе Валентина Красногорова «Семейные сцены». Накануне художественно-экспертный совет принял постановку, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Имя драматурга Валентина Красногорова хорошо известно в театральном мире. Его пьесы ставились в зарубежных театрах, по ним сняты художественные фильмы, такие как «Идеальная жена», «Эта женщина в окне», «Отель» и другие.

Сегодня пьеса драматурга зазвучала на ингушском языке. Перевод осуществил народный артист Ингушетии Руслан Зангиев и как всегда привнес в материал особые краски и интонации, характерные своему народу.

Режиссер-постановщик Фатима Ахкильгова использовала в спектакле редкий прием в театральном искусстве — персонификацию мыслей главного героя в образе действующих лиц. С этой задачей прекрасно справились народный артист республики Ахмед Евлоев и начинающая актриса, выпускница театрального факультета Ингушского государственного колледжа искусств Мадина Шадиева.

В спектакле также задействованы актеры Ваха Хадзиев, Зульфия Кукурхоева, Адам Бузуртанов, Мухажир Далаков, Зарета Гандалоева и новички на театральных подмостках Лиана Аушева, Танзила Цицкиева, Николина Парагульгова.

В спектакле много музыки, пения и танцев. Замечательные декорации в полной мере погружают зрителя в атмосферу сюжета. Художественно-экспертный совет высоко оценили работу коллектива.

Отметим, что спектакль был поставлен в рамках реализации федеральной партийной программы «Культура малой родины», направление — «Театры малых городов».

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