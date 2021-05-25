В ингушском музее изобразительных искусств состоится персональная выставка Батыра Картоева
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 27 мая состоится открытие персональной выставки народного художника республики Батыра Картоева «Монолог о земле родной», сообщила пресс-служба учреждения.
В экспозиции выставки представлено более 30 произведений мастера, созданных в различные периоды творческой деятельности.
«Живопись художника сочетает высокий профессионализм и яркий разносторонний талант. В его творческом потенциале целый ряд произведений, написанных в различных жанрах», — сказано в релизе.
Начало мероприятия — в 14:30.