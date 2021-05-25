Выставка

В ингушском музее изобразительных искусств состоится персональная выставка Батыра Картоева

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 27 мая состоится открытие персональной выставки народного художника республики Батыра Картоева «Монолог о земле родной», сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозиции выставки представлено более 30 произведений мастера, созданных в различные периоды творческой деятельности.

«Живопись художника сочетает высокий профессионализм и яркий разносторонний талант. В его творческом потенциале целый ряд произведений, написанных в различных жанрах», — сказано в релизе.

Начало мероприятия — в 14:30.

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